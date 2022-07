LOUD - La fusion de Guitar Hero et de Life is Strange enfin disponible sur Nintendo Switch

Se présentant comme une sorte de fusion entre Guitar Hero et Life is Strange, LOUD est un jeu de rythme développé par Hyperstange disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis le 15 juillet 2022 . Actuellement proposé au prix de lancement de 7,19€ sur l'eShop, les développeurs ont fait savoir que leur jeu allait très prochainement recevoir quelques mise à jour :

La première mise à jour confirmée pour la Switch comprendra des guitares, des tenues et des scènes supplémentaires à débloquer, ainsi que 6 nouvelles chansons qui étofferont le mode histoire et 2 chansons bonus. La date exacte de la mise à jour n'a pas encore été confirmée.

En attendant notre test dédié dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de LOUD ci-dessous.

Source : Nintendo