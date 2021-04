Dernier titre de Sketchbook Games et Fourth State, Lost Words : Beyond the Page est enfin disponible sur Nintendo Switch. L'occasion de découvrir une histoire immersive signé Rhianna Pratchett dans un univers enchanteur. Proposé au prix de 14,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif officiel du jeu, accompagné de son trailer de lancement. Pour rappel, notre test dédié est également disponible juste-ici.

Dans Lost Words : Beyond the Page, interagissez avec les mots inscrits dans le journal intime d’une jeune fille pour résoudre des énigmes stimulantes, prenez part à des phases de plateforme uniques et découvrez un conte touchant se déroulant dans le monde plein de vie d’Estoria.

Au fil de votre exploration d’un pays fantastique où les mots ont un pouvoir immense, le contenu du journal intime d’une jeune fille du nom d’Izzy se révélera à vous. Fort d’une histoire immersive signée Rhianna Pratchett, célèbre auteure de jeux vidéo, Lost Words: Beyond the Page envoûtera les joueurs avec son mélange unique de mécaniques de jeu et de somptueux graphismes à l’aquarelle. Animés par la curiosité du joueur, le monde d’Estoria et le pouvoir qu’il renferme serviront de toile de fond à l’épopée profondément personnelle d’Izzy, pour une expérience inoubliable.