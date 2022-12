Loop8: Summer of Gods - Le dernier titre de Marvelous dévoile son nouveau trailer localisé

Le nouveau titre de Marvelous Loop8: Summer of Gods refait parler de lui avec un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous. Ce dernier est le premier à être localisé, et sera proposé avec des sous-titres en Français pour sa sortie chez nous durant le printemps 2023 .

Loop8 : Summer of Gods est un jeu de rôle narratif qui voyage dans le temps et utilise un système d'IA basé sur les émotions. Les décisions du joueur et ses interactions avec les autres personnages influencent leurs émotions et le déroulement de leur histoire. Ces interactions peuvent également avoir un impact sur la performance des alliés pendant le combat, créant ainsi une expérience unique pour les joueurs car leurs décisions peuvent changer l'issue de la bataille. Avec le pouvoir de voyager dans le temps, les joueurs peuvent rectifier leurs erreurs ou tracer une nouvelle voie pour explorer les myriades de possibilités d'un Auguste qui ne finit jamais.

Loop8 : Summer of Gods est une aventure qui suit le protagoniste Nini et ses camarades de classe dans leur tentative de vaincre les Kegai, des entités démoniaques qui ont poussé l'humanité au bord de l'extinction. Élevé sur une station spatiale en panne appelée "Hope", Nini retourne sur Terre pour passer l'été à Ashihara, l'un des derniers sanctuaires de l'humanité. Doté de la "vue des démons", Nini peut utiliser son lien spécial avec les dieux pour réinitialiser le monde, chaque boucle lui permettant, ainsi qu'à ses alliés, de revivre le 8e mois encore et encore jusqu'à ce qu'ils y parviennent... ou que les Kegai les submergent entièrement.

L'équipe à l'origine de Loop8 : Summer of Gods comprend le producteur senior Yoichi Miyaji (série Lunar, série Grandia), le game designer Yuri Shibamura (Gunparade March, Touken Ranbu), les character designers En Morikura (Kizuna Ai) et Shingo Adachi (Sword Art Online), le character designer de la mascotte Ryudai Murayama (Sakuna : Of Rice and Ruin), l'artiste conceptuel Kitsuneiro (Amatsu Kitsune) et le compositeur Noriyuki Iwadare (série Ace Attorney).