Live by the Sword: Tactics - Un nouveau Tactical-RPG disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en recherche d'un Tactical-RPG en attendant la sortie de Tactics Ogre: Reborn le 11 novembre prochain , Live by the Sword: Tactics devrait combler vos attentes. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 20,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Live By The Sword : Tactics est un RPG tactique à l'ancienne doublé de concepts de gameplay modernes. Après la chute du pays, vous contrôlez deux frères qui doivent traverser le royaume pour l'empêcher de retomber dans les ténèbres du conflit. Modes de jeu solo et multijoueur disponibles.

Le jeu est une nouvelle approche du gameplay tactique / stratégique. Les personnages ne gagnent pas de points d'expérience et vous ne pouvez pas collecter d'équipement surpuissant pour passer les combats difficiles. En tant que joueur, vous devez gagner en compétence pour remporter la victoire. Êtes-vous prêt à relever le défi de devenir un véritable Tacticien ?

Plusieurs modes de jeu

Live by the Sword : Tactics propose de nombreuses façons de jouer :

Le mode Histoire qui met en scène un groupe d'aventuriers qui percent à jour un complot diabolique.

Le mode Aventure qui vous permet de construire le monde au fur et à mesure que vous l'explorez. Attention, la défaite entraîne la fin du jeu dans ce mode.

Le mode Tacticien vous emmène dans d’étranges scénarios de combat à résoudre, dont beaucoup avec des conditions de victoire uniques.

Batailles en ligne entre deux joueurs.

Batailles en local entre deux joueurs.

À venir après la sortie

Outils pour créer des champs de bataille personnalisés.

Multijoueur en ligne classé.

Classes supplémentaires

Classes

Le système de combat dans Live by the Sword s'articule autour de batailles à 5 contre 5. Le joueur a le choix de constituer son équipe avec 7 classes uniques.

L'alchimiste

L'archer

L'assassin

Le bagarreur

Le médecin

Le guerrier

Le sorcier

Chaque classe possède des capacités innées ainsi qu'une liste de 6 capacités uniques parmi lesquelles choisir. Choisissez judicieusement car vous ne pouvez en prendre que 4 lors des combats.