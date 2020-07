Little Witch in the Woods dévoile son nouveau trailer

Annoncé en novembre 2019, Little Witch in the Woods est un jeu indépendant en 2D produit par le studio Sunny Side Up. Dans cette aventure vous incarnez Ellie une jeune apprentie sorcière qui a pour objectif de collecter des ingrédients, fabriquer des potions, découvrir la faune et la flore locales, etc.

Petite surprise aujourd'hui pour ceux qui attendaient des nouvelles du jeu, la firme coréenne nous a partagé un nouveau trailer féerique nous dévoilant les multiples actions et interactions réalisables dans le jeu. A l'heure actuelle, le jeu Little Witch in the Woods est prévu sur PC, PS4 et Nintendo Switch courant année 2021 . Sans plus tarder, découvrez le nouveau trailer en question ci-dessous.

Source : Youtube