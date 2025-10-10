Little Nightmares III - Le DLC The Backstage sera disponible le 12 juin sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Vous avez envie de vous relancer sur The Little Nightmares III ? Bandai Namco pense a vous et vient d'annoncer ce jour la sortie ce vendredi 12 juin du DLC The Backstage qui introduit de nouvelles énigmes et de nouveaux défis dans le jeu principal. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Dans ce nouveau contenu, Low rencontrera Dime, un nouvel enfant portant un chapeau ampoule, un accessoire très utile pour s’orienter dans ce qui se cache derrière les coulisses du Carnevale. Les deux enfants devront affronter de nouvelles menaces et utiliser leur lumière pour tenter de sauver Alone des mains de la Marionnettiste.