Liberated : Enhanced Edition s'offre une sortie physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis juin 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Liberated avait eu le droit en fin d'année à une version améliorée sobrement intitulée Liberated : Enhanced Edition. En cette année 2021, l'éditeur PixelHeart vient d'annoncer un partenariat avec Walkabout Games pour la sortie en version physique de ce jeu mêlant action/aventure et univers de bande-dessinée.

Disponible dans le courant de l'année sans plus de précisions pour le moment, Liberated : Enhanced Edition est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site de PixelHeart au prix de 34,99€. Pour rappel, cette version améliorée propose un doublage anglais, ainsi que 2 DLC : For the Homeland et Glory to the Heroes.

Bienvenue dans le meilleur des mondes. Les vérités irréfutables et les libertés individuelles se meurent. La révolution est proche. Rejoignez une lutte sanglante pour un pays libre. Oubliez tout ce que vous savez sur les bandes dessinées. Plongez dans une ville sombre et pluvieuse. Utilisez vos compétences, piratez le système, déplacez-vous furtivement et résolvez des énigmes. Et si tout part en cacahuète, vous pouvez toujours rétablir la justice à coup de tirs en pleine tête. Admirez les superbes dessins à la main fusionner avec l'action au fil des pages de ce récit cyberpunk noir. Vous êtes sous surveillance constante. Acceptez-le. Ou mettez le feu aux poudres.

Source : Pixelheart