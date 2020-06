Liberated est disponible sur Nintendo Switch

Préparez-vous à vous révolter dans un monde où les libertés individuelles appartiennent au passé. Liberated est officiellement disponible depuis le 2 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch. En attendant notre test dédié, nous vous laissons ci-dessous le descriptif officiel du jeu, ainsi qu'un ultime trailer.

Bienvenue dans un nouveau monde. Les vérités irréfutables et les libertés individuelles se meurent. La révolution est proche. Rejoignez la lutte ensanglantée pour une terre libre.

Oubliez tout ce que vous savez sur les bandes dessinées. Plongez-vous dans une ville sombre et pluvieuse. Utilisez vos compétences, piratez le système, déplacez-vous furtivement et résolvez des énigmes. Quand les choses iront mieux, vous pourrez infliger des tirs à la tête et rétablir la justice. Les superbes dessins à la main s'associent à l'action, au fil des pages de ce récit cyberpunk obscur.

Chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous êtes sous surveillance.

Acceptez-le. Ou entamez la révolution.