Levi's x Super Mario : la collection se dévoile

Il y a deux jours , nous vous révélions que la marque LEVI's s'était associé avec Nintendo pour créer une collection Super Mario. Aujourd'hui on en apprend un peu plus sur cette collection qui devrait proposer des jeans, des sweats, des polos, des t-shirts, des vestes, des shorts, des sacs, des bandanas et des casquettes. En attendant que la collection complète soit présentée, un aperçu vient d'être publié par le site Game Watch qui nous permet de découvrir les premières pièces. En prime retrouvez la liste des produits avec leur prix au Japon.

La colelction LEVI'S x SUPER MARIO devrait être disponible le 1er avril.

Aperçu collection LEVI'S x SUPER MARIO

501 Shorts Prix: 8,000 yens (66 euros) Salopette Prix: 16,000 yens (133 euros) Veste de survêtement Prix: 14,000 yens (116 euros) T-shirt à col rond Prix: 4000 yens (33 euros) Sweat à capuche Prix: 9,000 yens (75 euros) Polo Prix: 6000 yens (50 euros) 501 CROP jeans Prix: 15,000 yens (125 euros) 501 shorts Prix: 7,000 yens (58 euros) Salopette courte Prix: 10.000 yens (83 euros) Veste de survêtement DAD Prix: 14,000 yens (116 euros) T-shirt à col rond Prix: 4000 yens (33 euros) Sweat à capuche Prix: 9,000 yens (75 euros) Accessoires (bandana, dos, chapeau, etc.) Prix: 2500 yens - 4500 yens

Source : Watch