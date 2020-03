Levi's x Super Mario : découvrez de nouvelles pièces avant le lancement de la collection

Si vous suivez un peu l'actualité liée à Nintendo et que vous venez sur le site, vous avez peut-être déjà vu quelques pièces de la nouvelle collection Super Mario de la marque Levi's actant une collaboration avec Nintendo qui s'annonce plutôt bien. En effet, les premières pièces dévoilées ICI sont belles et originales et semblent faire honneur à la licence sans la dénaturer. Une première impression qui se confirme avec de nouvelles images de la collection publiées hier et montrant différentes pièces dont une veste, un short, un pantalon et une salopette. Retrouvez ces images ci-dessous.

Pour rappel, la collection LEVI'S x SUPER MARIO devrait être disponible le 1er avril.