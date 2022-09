Let’s Sing Presents ABBA dévoile sa date de sortie et sa tracklist

Monument de la Pop, ABBA revient une nouvelle fois nous faire chanter en 2022 avec la sortie de Let’s Sing Presents ABBA sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous nous savions que le titre était attendu pour la fin de l'année 2022, Ravenscourt vient de faire un communiqué confirmant que le jeu de karaoké sortira finalement le 4 octobre 2022 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir ci-dessous la tracklist complète du jeu ci-dessous. De quoi ravir, ou faire pleurer de chagrin votre famille et votre voisinage lorsque vous commencerez à chanter.

ABBA a modelé le genre musical de la pop comme aucun autre groupe et leurs musiques restent encore aujourd’hui populaires. Let’s Sing Presents ABBA comprendra 30 de leurs plus grands classiques ainsi qu’une chanson issue de leur dernier album « Voyage ». De plus, l’interface du jeu, ainsi que les avatars, ont été retravaillés afin de vous ramener à l’époque disco.

Prenez votre micro et plongez dans le ABBA-verse avec « Mamma Mia », « Dancing Queen », « Waterloo », « Money, Money, Money », « Thank You For The Music », « The Winner Takes It All », « Take A Chance On Me » et bien d’autres encore.