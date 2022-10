Let’s Sing Presents ABBA - Mamma mia ils sont de retour sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Karaoké, Let's Sing Presents ABBA est officiellement disponible sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. En attendants de découvrir notre test dédié signé ArwennaVampyr, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer de lancement du jeu, ainsi qu'un rappel de la playlist qui vous attend.

La légende de la pop suédoise, ABBA, est de retour ! Éclatez-vous en solo ou entre amis avec les grands classiques du groupe : il y a 31 titres à interpréter dans sept modes de jeu différents.

Après 40 ans de silence, ABBA est de retour ! Que diriez-vous d'interpréter certains des plus grands classiques du groupe dans votre salon pour fêter cet événement?

Remontez dans le temps avec des tubes comme « Gimme! Gimme! Gimme! » et « Waterloo ». Invitez des amis et éclatez-vous sur « Dancing Queen », « Mamma Mia », ou encore « I Still Have Faith In You », le premier single du nouvel album.

Caractéristiques