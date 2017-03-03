Les vinyles The Legend of Zelda: Breath of the Wild repoussés à septembre 2026

Si comme votre serviteur vous aviez profité de l'annonce par Nintendo des vinyles The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vous avez du recevoir ces derniers jours une mauvaise nouvelle dans vos mails. Initialement attendus pour le 19 juin, Nintendo vient d'annoncer que les deux éditions préparées pour l'occident était finalement repoussées au 4 septembre. Pour rappel, voici les 2 éditions concernées :

Bonjour,



Merci d'avoir passé commande de l'un ou des deux articles suivants sur le My Nintendo Store.



• Bande-son de The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Édition limitée (2 LP)



• Bande-son de The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Édition limitée (coffret 8 LP)



Nous tenions à vous informer que le processus de fabrication de ces collections de vinyles a subi un contretemps.



L'expédition des commandes est désormais prévue pour le mois de septembre, avec une date de sortie reportée au 4 septembre. Vous recevrez un e-mail de confirmation contenant le numéro de suivi du colis à l'expédition de la commande.

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

My Nintendo Store