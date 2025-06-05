Les Simpson débarquent dans Fortnite

Qui aurait pu penser voir les Simpson débarquer dans Fortnite ? Epic Games l'a fait avec cette collaboration étonnante à destination du Fortnite Battle Royale. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Pour la première fois depuis plus de dix ans, Les Simpson font leur grand retour dans le monde du jeu vidéo via Fortnite. Cette collaboration inspirée par le phénomène culturel des Simpson pour réunir les fans de longue date et de la nouvelle génération autour d’un univers familier et d’un humour culte.

Bienvenue dans un Springfield en cel-shading, pour un mois de gags, gadgets et contenus multiplateformes directement sortis de l’imagination des créateurs de la série ! Les temps forts de l’événement :

les joueurs rejoignent l’île de Springfield, une carte Battle Royale à 80 joueurs au gameplay rythmé et épuré. Chaque semaine apportera son lot de nouveautés thématiques inspirées des Simpson, des objets en boutique, et bien plus. De nouveaux courts-métrages chaque semaine : pour découvrir en avant-première le récit hebdomadaire et les changements de la map, retrouvez des courts-métrages originaux Les Simpson, coproduits par Gracie Films et Epic Games, disponibles sur Disney+ dans le monde entier et sur les réseaux sociaux de Fortnite. Le premier est disponible dès aujourd’hui.

pour découvrir en avant-première le récit hebdomadaire et les changements de la map, retrouvez des courts-métrages originaux Les Simpson, coproduits par Gracie Films et Epic Games, disponibles sur Disney+ dans le monde entier et sur les réseaux sociaux de Fortnite. Le premier est disponible dès aujourd’hui. ​À partir du 10 novembre, un nouveau court-métrage sera diffusé chaque lundi de novembre. Une fois le gameplay en ligne (chaque mardi), ces vidéos seront également accessibles dans l’onglet « Quêtes » de Fortnite. Le Passe de combat Springfield : devenez un habitant de Springfield grâce au Passe de combat Springfield, qui comprend des tenues exclusives parmi les récompenses premium, dont Homer, Marge, Flanders, Blinky, et Peely version Springfielder.

Ce week-end, retrouvez du gameplay des Simpson dans Delulu, et relevez des défis dans l’événement temporaire Rocket League x The Simpsons pour débloquer des récompenses en jeu tout droit venues de Springfield. À ne pas manquer : Regardez le replay inédit de l'annonce en live sur Disney+, avec les joueurs en direct depuis la Comic Con de Stockholm. Retrouvez également un clin d’œil spécial à Fortnite dans un nouvel épisode des Simpson, diffusé dès maintenant sur FOX, et en streaming sur Hulu.



Maintenant dans sa 37e saison, Les Simpson, une production Gracie Films en association avec 20th Television Animation, demeure la plus longue série scénarisée de l’histoire de la télévision en prime time, actuellement disponible en streaming sur Hulu et Disney+.

Et au cas où vous l’auriez manqué : Fortnite a annoncé Les Mascottes plus tôt la semaine dernière, un nouveau type d’objet cosmétique ! La toute première mascotte est Bananou, déblocable via le Passe de combat Springfield.

Faites-nous savoir si vous souhaitez recevoir des V-Bucks pour rejoindre Springfield !