Les services en ligne de Splatoon et Mario Kart 8 de retour dès le 3 août sur Wii U

Alors que Nintendo avait fermé les serveurs des jeux Splatoon et Mario Kart 8 sur Wii U en mars 2023 à cause failles techniques, beaucoup de joueurs pensaient que c'était une manière plus ou moins déguisée de clôturer définitivement le service pour la console mal-aimée de Nintendo. Et pourtant, un communiqué officiel paru ce jour confirme que les services seront de nouveau opérationnels à compter sur 3 août 2023. Vous aurez donc l'occasion de retrouver vos amis en ligne dès demain pour de nouvelles parties Gamepad en main.

En mars 2023, Nintendo a mis en pause les services réseau pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 pour corriger une vulnérabilité liée au jeu en ligne. Le problème est maintenant corrigé, et nous rétablirons le jeu en ligne pour ces jeux à la date indiquée ci-dessous. Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour la longue attente occasionnée. 3 août 2023 : reprise du service * Pour recommencer à jouer en ligne, il est nécessaire de télécharger une nouvelle mise à jour pour chaque jeu à partir de la date indiquée ci-dessus.

Si de nouveaux problèmes rendant difficile la prise en charge du jeu en ligne apparaissent, nous pourrions devoir interrompre le service de jeu en ligne pour les jeux Wii U Splatoon et Mario Kart 8 avec un court préavis. Si cela devait se produire, notez que le jeu hors ligne continuerait de fonctionner normalement. Merci pour votre patience et votre compréhension.

Source : Nintendo