Les Schtroumpfs 2 - Le Prisonnier de la Pierre Verte s'offre une nouvelle séquence de gameplay et un allié innatendu

C'est à l'occasion de la Gamescom qui se déroule cette semaine que l’éditeur Microids et IMPS ont décidé de proposer aux joueurs une nouvelle vidéo de leur prochain jeu 3D Les Schtroumpfs 2 - Le Prisonnier de la Pierre Verte. Au menu du jour : focus sur le SchtroumpfoMix, ainsi que le retour de Gargamel en tant... qu'allié ?!?

Confronté à une menace bien plus grande que lui, Gargamel propose une trêve temporaire aux Schtroumpfs. Il guidera alors les joueurs tout au long de leur aventure, ouvrant des portails entre les mondes pour les aider à progresser. Cette alliance inattendue ajoute une toute nouvelle dynamique à l'histoire et promet des interactions uniques entre les personnages.

Au cœur de cette aventure palpitante, les joueurs seront encouragés à récolter des Flora Gemmes disséminées dans les mondes enchantés. Ces gemmes précieuses serviront à renforcer les statistiques du SchtroumpfoMix, le rendant ainsi plus puissant et efficace. L'innovation la plus passionnante réside dans la découverte de substances rares telles que le Coltou, le Choptou ou encore le Pousstou. Ces éléments spéciaux peuvent être intégrés au SchtroumpfoMix pour conférer des pouvoirs uniques à cette arme déjà redoutable. Les joueurs auront la possibilité de choisir entre des tirs plus puissants, des projectiles gluants pour entraver les ennemis, ou encore des tirs transperçants capables de traverser les obstacles. Les joueurs devront exploiter habilement les améliorations du SchtroumpfoMix et ses pouvoirs spéciaux pour triompher des obstacles et vaincre les ennemis coriaces.