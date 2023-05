Les Schtroumpfs 2 - Le Prisonnier de la Pierre Verte se dévoile sur Nintendo Switch

A l'occasion des 65 ans de la bande dessinée Les Schtroumpfs de Peyo, Microids et IMPS reviennent en 2023 pour l'annonce d'un tout nouveau jeu vidéo. Après Mission Malfeuille, c'est donc Les Schtroumpfs 2 - Le Prisonnier de la Pierre Verte qui fera son arrivée sur Nintendo Switch et supports concurrents. Développé par OSome Studio, ce nouveau jeu d’aventure/plateforme en 3D sera disponible dans le courant du 4ème trimestre de l'année 2023 .

À propos de Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte :

Le Schtroumpf Bricoleur a créé une invention révolutionnaire : le SchtroumpfoMix ! Il décide de se rendre dans le laboratoire de Gargamel afin de récupérer la mystérieuse Pierre Verte, un ingrédient clé qui l’aiderait beaucoup à améliorer son invention. Mais à la suite d’une erreur, la Pierre se brise et ses fragments s’éparpillent aux quatre coins du Pays maudit… En plus d’avoir relâché dans la nature ses pouvoirs hors de contrôle, capables de copier et de décomposer la matière, la Pierre Verte a libéré le maléfique Stolas, un fléau d’un nouvel ordre bien décidé à faire régner la terreur et à semer le chaos.

Une équipe de choc composée de 4 Schtroumpfs part alors à l’aventure pour sauver le Pays maudit du puissant Stolas ! Pour cette mission de la plus haute importance, elle pourra compter sur le SchtroumpfoMix mais aussi sur un allié inattendu… Gargamel !

Caractéristiques du jeu :