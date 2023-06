Les rumeurs du film Zelda par Illumination démenties par le patron du studio

Souvenez-vous, nous vous en avions déjà parlé dans cet article, des rumeurs voulaient que Nintendo et Illumination soient en train de signer un contrat les liant sur un film The Legend of Zelda. Cette rumeur émanait de l'nsider d'Hollywood, Jeff Sneider, qui déclarait :

Nous allons juste l'annoncer. Encore une fois, ce n'est pas une grande surprise, mais d'après ce que l'on m'a dit - c'est presque officiel - on m'a dit qu'Universal était en fait en train de conclure un " gros contrat " ... pour The Legend of Zelda.

Néanmoins, Christopher Meledandri, le grand patron d'Illumination a profité d'un entretien avec TheWrap pour couper court aux rumeurs :

Je ne sais pas d'où cela vient. Je peux comprendre que les gens supposent toutes sortes de choses parce que nous avons connu une chouette expérience à travailler ensemble. Ma relation avec Nintendo inclut maintenant la participation à leur conseil d'administration, donc je comprends comment les gens peuvent supposer ce genre de choses. Mais pour ce qui est des détails, il s'agit simplement d'une chose dont j'ai entendu beaucoup de rumeurs.

S'il ne nie pas le projet, il déclare ne pas savoir d'où viennent ces rumeurs. Wait and see comme ont dit.