Les Pokémon d'Unys et de Galar à l'honneur en juin dans Pokémon Go

Après s'être adapté au confinement en changeant les règles du jeu (voir ici) Pokémon GO continue de dorloter ses joueurs en présentant les événements de juin qui mettront en vedette notamment (mais pas seulement) les Pokémon de la région d'Unys mais aussi et surtout ceux de la région de Galar. Ainsi, après Reshiram, c'est Zekrom que l'on pourra retrouver tous les mercredis (à partir du 17 juin ) dans les raids cinq étoiles. Quant aux Pokémon de Galar, on pourra d'abord les retrouver dans l'Étude spéciale Champion du Défi Souvenir 2020 à condition de l'avoir débloqué ou d'avoir acheté un billet sachant que tous les joueurs pourront aussi profiter d'un événement spécial durant lequel ils auront la possibilité de capturer un Limonde de Galar à l'état sauvage ou encore de faire éclore un Miaouss de Galar, etc. Pour plus d'informations, retrouvez tous les détails des événements de juin dans Pokémon GO ci-dessous

Pour rappel, Pokémon GO est téléchargeable gratuitement sur Android (ici) et iOS (là) Plus de détails sur le blog des développeurs.