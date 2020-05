Akira, Bébé Bowser, Giga Mac... Les gros sourcils font de l'esprit dans Super Smash Bros. Ultimate

Il fallait y penser... Du 8 au 11 mai 2020, les gros sourcils passent à l'attaquent dans Super Smash Bros. Ultimate grâce à l’événement "Sourcils en sursis" qui permettra aux joueurs de gagner plus de points d'esprit que d'habitude. A cette occasion, Bébé Bowser, Akira et Giga Mac apparaîtront à heures fixes. Précisément, à 8h et à 20h pour Bébé Bowser, à 4h et à 16h00 pour Giga Mac et à minuit et à midi pour Akira. D'autres gros sourcils du Nintendoverse se joindront aussi aléatoirement à la bataille comme Ouendan, Pon-Pon ou encore Gulliver. Retrouvez les détails et la liste complète des esprits avec l'image ci-dessous.