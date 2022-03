Les gagnants des Game Developers Choice Awards annoncés -Le palmarès complet

La GDC (Game Developers Conference) bat actuellement son plein et c'était l'occasion pour les professionnels du milieu de remettre quelques récompenses pour leur traditionnelle remise de prix des Game Developers Choice Awards. Si cette année aucun jeu Nintendo n'a reçu de prix, il est tout de même à noter qu'Unpacking et Boyfriend Dungeon, tous deux disponibles sur Nintendo Switch sont repartis avec des récompenses. Rappelons que lors de cette cérémonie, ce sont des développeurs qui choisissent les nominés et qui votent pour eux. Voici le palmarès complet :

Meilleur audio

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Mentions honorables: Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios), It Takes Two(Hazelight Studios / Electronic Arts), Genesis Noir (Feral Cat Den / Fellow Traveller), Kid A Mnesia: Exhibition (Arbitrarily Good Productions, Namethemachine / Epic Games), Resident Evil Village (Capcom)

Meilleur premier jeu

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts)

Valheim (Iron Gate Studio / Coffee Stain Publishing)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive)

Sable (Shedworks / Raw Fury)

Mentions honorables: Genesis Noir (Feral Cat Den / Fellow Traveller), ElecHead (Tsuyomi / NamaTakahashi), Unsighted (Studio Pixel Punk, Humble)

Meilleur design

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Mentions honorables: Resident Evil Village(Capcom), Unpacking (Witch Beam / Humble), Death’s Door (Acid Nerve, Devolver Digital), Loop Hero (Four Quarters, Devolver Digital)

Prix de l'innovation

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Mentions honorables: Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment), Chicory: A Colorful Tale (The Chicory: A Colorful Tale Team / Finji), Loop Hero (Four Quarters, Devolver Digital)

Meilleure narration

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Mentions honorables : Kena: Bridge of Spirits(Ember Lab / Electronic Arts), Life is Strange: True Colors (Deck Nine / Square Enix), The Forgotten City (Modern Storyteller / Dear Villagers), Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital), Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

Prix de l'impact social

Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games / Skybound Games)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine / Square Enix)

Boyfriend Dungeon (Kitfox Games)

Chicory: A Colorful Tale (The Chicory: A Colorful Tale Team / Finji)

Mentions honorables : Forza Horizon 5(Playground Games / Xbox Game Studios)

Meilleure technologie

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Hitman 3 (IO Interactive)

Mentions honorables : Battlefield 2042 (EA DICE / Electronic Arts), Resident Evil Village (Capcom)

Meilleur art visuel

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Mentions honorables : The Artful Escape(Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive), Resident Evil Village (Capcom), Genesis Noir (Feral Cat Den / Fellow Traveller), Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment), Sable (Shedworks / Raw Fury)

Jeu de l'année

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Resident Evil Village (Capcom)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Mentions honorables: Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios), Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix), Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft), Chicory: A Colorful Tale (The Chicory: A Colorful Tale Team / Finji), Death’s Door (Acid Nerve / Devolver Digital)