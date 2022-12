Les amiibo Sephiroth et Kazuya se montrent et trouvent leur date de sortie

Après s'être dévoilés en catimini lors d'une convention à Zurich (voir notre article), les amiibo Sephiroth de Final Fantasy VII et Kazuya de la série Tekken viennent de dévoiler leur date de sortie outre-atlantique. Ce sera donc le 13 janvier prochain , soit dans moins d'un petit mois, que les Américains pourront acquérir ces deux amiibo des combattants 78 et 81 du Fighter Pass N°2 de Super Smash Bros. Ultimate.

Si pour l'instant nous ne savons pas si cette date sera aussi celle de la sortie des deux amiibo en Europe, nul doute que nous en saurons plus très bientôt. De plus, les amiibo Pyra et Mythra suivront rapidement si l'on en croit Nintendo. Que pensez-vous de ces nouveaux amiibo ?

Super Smash Bros. #amiibo for DLC fighters Kazuya and Sephiroth will be released on 1/13/23.



Plus, look forward to the release of Pyra and Mythra in 2023! pic.twitter.com/6HEuGR07Nv