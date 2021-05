Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice - Le célibaraire revient sur Nintendo Switch

L'éternel célibataire du jeu vidéo Larry Laffer est de retour cette semaine sur Nintendo Switch pour vivre de nouvelles aventures rocambolesques. Avec son dernier opus dénommé Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice, nous incarnerons Larry dans sa quête à la recherche de sa future épouse Faith, disparue mystérieusement dans les îles tropicales de l’archipel de Kalau’a. Pour en découvrir davantage avant d'insérer la cartouche dans votre Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Lors des événements du précédent opus, Larry Laffer s’était retrouvé coincé à Cancum et s’apprêtait à abandonner sa vie de célibataire endurci. Malheureusement, une chose en entrainant une autre, la future épouse et grand amour de Larry, Faith, a disparu quelque part dans les îles tropicales de l’archipel de Kalau’a. Larry réussira-t-il à résister aux tentations et à rester suffisamment concentré pour réussir à découvrir ce qu’il s’est véritablement passé et enfin retrouver Faith ?

Caractéristiques du jeu :