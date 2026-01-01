LEGO Donkey Kong Arcade - La borne d'arcade prend vie en vidéo

En fuite sur les réseaux depuis une semaine, un nouveau set LEGO 18+ dédié à la borne d'arcade Donkey Kong continue de faire parler de lui. Comportant 1367 pièces , ce superbe ensemble devrait sortir le mois prochain pour un prix de 200 dollars, et qui devrait logiquement coûter entre 190 et 200€ par chez nous. Si nous n'avons toujours pas eu d'annonce officielle concernant ce set, une nouvelle vidéo promotionnelle est également en fuite depuis quelques jours, et l'on peut constater que ce set sera une construction animée reproduisant fidèlement le premier niveau du jeu éponyme. En attendant une annonce officielle, nous vous invitons à jeter un oeil sur le recto de la boîte du set ainsi que la fameuse vidéo ci-dessous.