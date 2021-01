LEGO CITY Undercover n'est plus disponible sur l'eShop de la 3DS et de la Wii U

Depuis quelques jours, les joueurs sont focalisés sur le retrait de différents titres des eShop de la 3DS et de la Wii U notamment une partie des jeux DSIWare de l'eShop (US) de la 3DS ou encore de l'application Netflix pour la Nintendo Wii U. <c'est ainsi qu'on découvre que depuis le 22 décembre dernier, LEGO City : Undercover a été retiré de l'eShop de la Wii U et LEGO City Undercover : The Chase Begins a été retiré de celui de la 3DS.

Pour rappel, LEGO City : Undercover est un des rares jeux LEGO a avoir été développé pour une sortie exclusive sur une console. Conçu à la base pour utiliser les spécificités de la Wii U et de son GamePad, le jeu est une petite merveille d'écriture et de fun (voir notre test écrit à l'époque de sa sortie) Depuis, le titre est devenu multiplateforme, perdant un peu de son charme mais restant une valeur sûre. Quant à LEGO City Undercover : The Chase Begins c'est une excellente version portable du jeu (voir notre test ici) et même le meilleur jeu LEGO conçu exclusivement pour une console portable.

Pour y jouer désormais, il faudra se tourner vers les versions cartouches ou sur celles sorties quelques années plus tard notamment sur Nintendo Switch.