Légendes Pokémon Z-A : La Saison 2 des Combats Classés démarre - Récupérez vite votre Goupelinite !

Alors que le lancement de Légendes Pokémon Z-A a été donné le 16 octobre 2025 , les joueurs ont déjà commencé à s'affronter en ligne. Parmi les options disponibles, nous pouvons retrouver les Combats Classés qui nous permettent d'affronter 3 autres joueurs, avec 3 de nos Pokémon. Celui ayant le plus de victoires en un temps limité est désigné vainqueur, et remporte un maximum de points pour ensuite pouvoir monter de rang.

Les Combats Classés sont un élément important du jeu, car c'est uniquement dans ce mode que les joueurs pourront faire l'acquisition des Méga-Gemmes permettant de faire Méga-Évoluer Goupelin, Amphinobi et Blindépique, les 3 starters de 6ème génération à retrouver dans l'aventure principale. Après une Saison 1 qui s'est terminée le 5 novembre 2025 et qui permettait d'obtenir une Amphinobite, la Saison 2 a commencé le 6 novembre et durera jusqu'au 26 novembre .

Si vous vous hissez jusqu'au rang S, vous pourrez débloquer votre précieuse Goupelinite pour faire Méga-Evoluer votre Goupelin. Si vous avez loupé l'occasion d'obtenir votre Amphinolite, pas d'inquiétude, elle sera toujours disponible en récompense si vous atteignez au moins le rang Y.