Le Summer Game Fest 2022 aura bien lieu en juin

Si l'E3 2022 vient de jeter l'éponge et de déclarer son annulation pour cette année, ce n'est pas du tout le cas du Summer Game Fest, l'événement digital de Geoff Keighley qui était venu l'année dernière concurrencer l'E3 dans ses propres plates-bandes. Cette année, le créateur des Game Awards qui souhaite décidémment avoir le monopole sur tous les événements vidéoludiques de l'année, reviendra pour une cérémonie vidéo pleine d'annonces exclusives "World Premiere" à la manière de sa conférence l'année dernière.

Aucune précision sur la date n'a été donnée par Geoff Keighley autre qu'un vague juin 2022 , nous devrions cependant en apprendre plus dans les semaines à venir. Que pensez-vous de cette annonce faite en même temps que celle de l'annulation de l'E3 ? Le timing pouvait-il être plus idéal ?

Join us this June for @SummerGameFest - an industry wide celebration of video games, featuring a spectacular live kickoff show hosted by @geoffkeighley



Sign up at https://t.co/1ZwAhZ66ie to be the first to know details. pic.twitter.com/P2eLRISqfQ