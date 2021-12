Le site officiel de Légendes Pokémon : Arceus fait du teasing explosif

Alors que Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante continue son ascension dans les charts,The Pokémon Company n'oublie pas que Légendes Pokémon : Arceus débarque le mois prochain . La preuve avec cette avalanche de Pokéball appartenant à Ball Masqué qui envahit le site officiel du jeu et qui nous empêche d'y accéder pendant quelques secondes avant qu'elles n'explosent...

A priori, quelque chose se prépare... Mais quoi ? Un Voltorb et un Electrode façon Pokéball explosive ? Tout est possible et avec les Game Awards diffusé cette nuit , il est possible que la réponse arrive très vite...

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est attendu le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes.

Source : Pokemon