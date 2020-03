Le prototype de la Playstation de Nintendo a été vendu aux enchères à un prix record

Il y a cinq ans , un joueur découvrait un prototype très rare : la fameuse Playstation de Nintendo. Pour rappel, cette console qui n'a jamais vu le jour, était censée permettre à Nintendo au milieu des années 90 de concurrencer son rival d'alors, SEGA en transformant sa Super Nintendo en Playstation grâce à l'aide de SONY... Cependant, des divergences entre Nintendo et Sony devaient conduire Sony à faire cavalier seul et à sortir sa Playstation sans Nintendo avec le succès que l'on sait...

Après ça, pendant longtemps, l'existence d'un prototype de Super Nintendo x Playstation a très souvent été remis en question... Jusqu'à sa découverte par un joueur ! Depuis le prototype a fait le tour de monde pour la plus grande joie des joueurs qui ont pu l'approcher. Mais voilà, tout a une fin, et le joueur en possession de l'objet a décidé il y a quelque temps déjà de le vendre au plus offrant en le mettant aux enchères.

Une vente qui a suscité la convoitise des fans fortunés et des collectionneurs du monde entier dont le co-fondateur de l'Oculus Rift, Palmer Luckey qui s'est juré d'être celui qui remporterait la mise, s'étonnant tout de même qu'il y ait d'autres fous continuant de miser contre lui ! Les enchères ont duré trois semaines et viennent de s'achever sur une enchère record de 300 000 dollars ! On ne sait pas encore qui est l'heureux acquéreur (ou l'heureuse) de l'appareil mais à l'arrivée, avec les divers frais liés à l'enchère, il va devoir se délester de près de 380 000 dollars . Le prix d'un véritable morceau d'Histoire.

