Découvrez l'histoire et l’identité du nouvel acquéreur de la Playstation de Nintendo

Il y a deux jours, on vous informait que l'unique prototype connu à ce jour de la "Playstation de Nintendo" ( sur les 200 a priori conçus dans les années 90 lorsque Nintendo et SONY fricotaient ensemble et travaillaient main dans la main) a été vendu aux enchères pour une somme record (plus de 360 000 dollars- voir ici) Pour rappel, cette "Playstation de Nintendo" est en réalité principalement une Super Nintendo avec un lecteur CD. Elle était censée concurrencer le Mega CD de la Mega Drive que SEGA avait lancé entre 1991 et 1993 ... Seulement un désaccord entre SONY et Nintendo poussera SONY à se lancer dans les jeux vidéo seul, en se débarrassant de la Super Nintendo mais en gardant la Playstation avec le succès que l'on sait.

Une petite histoire qui fait désormais partie de la grande Histoire des jeux vidéo même si pendant longtemps, la Playstation de Nintendo a été considérée comme une légende urbaine, personne ne sachant vraiment si des prototypes avaient vraiment été fabriqués... Jusqu'à ce jour de 2015 , la console est (ré)apparue sur le net avec une photo et une vidéo postées sur Reddit mais aussi avec une histoire incroyable...

En effet, la console dormait depuis plus de cinq ans dans le grenier d'un certain Terry Diebold qui l'avait acheté en 2009 ( sans trop savoir pourquoi) lors de la vente aux enchères d'une liquidation judiciaire pour la modique somme de... 75 dollars ! Si le fils de Terry Diebold n'avait pas découvert la console dans le grenier de son père en se demandant si elle avait de la valeur et de l'intérêt pour quelqu'un, elle y serait peut-être encore.

Depuis la console a été exposée un peu partout et de nombreux collectionneurs ont essayé de l'acheter. Terry Diebold et son fils prétendent même qu'on leur en a proposé un million de dollars ! Mais à l'époque, ils n'étaient pas prêts à se séparer de leur trouvaille. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisqu'ils l'ont mis aux enchères et donc, vendue à 360000 dollars (300 000 dollars + une prime d'achat de 60 000 dollars )

Si jusqu'à présent on ne connaissait pas l'identité de l'heureux acquéreur, grâce à Forbes, on découvre qu'il s'agit de Greg McLemore, un homme connu pour être le fondateur de Pets.com, un site Web datant du début des années 90 mais aussi de nombreux autres sites; des sites qu'il a revendu depuis, amassant ainsi un joli pactole lui permettant de s'offrir ce genre de folies. Mais Greg McLemore, n'est pas un simple collectionneur puisqu'il compte bien rentabiliser son achat grâce à l'ouverture d'un musée des jeux vidéo. Il a déjà acheté pas mal d'autres appareils, consoles et jeux vidéo et devrait continuer sur sa lancer. A noter, qu'il avait déjà tenté d'acheter la console de Terry Diebold et son fils en leur proposant près de 100 000 dollars . Finalement, il aura du débourser "un peu plus" pour s'offrir un vrai morceau d'Histoire.

Source : Gonintendo