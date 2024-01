Le musée Van Gogh a licencié des employés suite à sa collaboration avec The Pokémon Company

Dire que le premier partenariat entre le Musée Van Gogh et The Pokémon Company débuté fin septembre était un bazar total serait un euphémisme. Sensé promouvoir l'art en attirant petits et grands dans les musées partait pourtant d'une excellente idée, mais la présence des scalpers couplés à de gros manquements dans la gestion de l'événement ont amené à des scènes irréalistes entre les boutiques du musée dévalisées, et le trafic de la fameuse carte Pikachu exclusive à cette collaboration. Dans un article du journal néerlandais Het Parool, nous apprenons que plusieurs employés auraient été licenciées du musée en raison de leur comportement depuis la mi-décembre, en plein milieu de cette collaboration. Si le musée en lui-même n'a pas tenu à confirmer les chiffres exacts de licenciements, le journal aurait reçu confirmation d'employés actuels du musée, sous couvert d'anonymat pour éviter les représailles, que 4 personnes étaient concernées par ces licenciements.

Selon le musée, les employés, dont un qui avait 25 ans d'ancienneté, n'ont pas respecté les « procédures et codes de conduite » du personnel. Selon des sources, ils ont informé les visiteurs de diverses manières du moment où ils pouvaient acheter des billets. Un employé aurait même détourné une boîte de cartes Pokémon renfermant le précieux autoportrait de Van Gogh avec Pikachu en scène, revendu à prix d'or sur les sites en ligne alors qu'il s'agissait d'une récompense après avoir réussi le jeu de piste mis en place lors de l'exposition. L'exposition étant officiellement terminée depuis le 7 janvier 2024, espérons que le Musée Van Gogh et The Pokémon Company apprennent de leurs erreurs pour éviter qu'une telle pagaille ne se reproduise (commencer à limiter les exemplaires vendus/donnés par personnes serait un bon début).

