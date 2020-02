Le jeu mobile Dragon Quest of The Stars est disponible dès aujourd'hui sur IOS (ici) et Android (ici). Ce jeu, initialement prévu au Japon en octobre 2015 , bénéficie maintenant d'une traduction entièrement française. Grâce aux 500 000 joueurs pré-enregistrés dans le monde, si vous vous connectez dès aujourd'hui avant le 24 mars 2020 , vous obtiendrez gratuitement 3000 gemmes et 5 tickets de coffre.

Pour rappel, Dragon Quest of the Stars est un JRPG, free-to-play sur smartphone. Dans cette aventure vous pourrez créer et customiser votre propre personnage, explorer le monde et combattre des monstres issus de la licence.

Avant de vous laisser, vous trouverez ci-dessous la vidéo promotionnelle du jeu accompagnant sa sortie.

Source : Google