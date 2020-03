Quel est le Pokémon le plus rapide ? Le plus lent ? Le plus Grand ? Le Guinness livre les records du monde des Pokémon

A l'occasion du Pokemon Day qui a été fêté il y a quelques jours , le Guinness World Records a publié une liste reprenant quelques "Records Pokémon" et incluant les 891 Pokémon actuellement référencés. Retrouvez cette liste ci-dessous qui vous fera voyager à travers le temps et les différentes générations à la rencontre de personnages dont certains sont désormais cultes.

Liste des records du monde des Pokémon - Pokémon Day 2020

Le tout premier Pokémon

Quel est le premier Pokémon ? Si on en croit le Pokédex, c'est Bulbizarre Mais en vérité, le premier Pokémon a avoir été créé par Ken Sugimori et Satoshi Tajiri est... Rhinoféros ! Un Pokémon qui s'est depuis retrouvé dans tous les épisodes et qui est donc recensé dans le Guinness World comme le premier Pokémon !

Le Pokémon le plus rapide

Résultat de la mutation d’un virus extraterrestre. Deoxys est le Pokémon le plus rapide dont la vitesse de base est de 150. Pour mémoire, il s'agit d'un Pokémon fabuleux de la troisième génération apparu dans Pokémon Rubis et Saphir sortis au milieu des années 2000. Il était le héros du septième film d'animation de la licence, La destinée de Deoxys​.

Les Pokémon les plus lents

Caratroc, Goinfrex et Concombaffe sont les trois Pokémon les plus lents du monde dont la vitesse de 5 pourrait presque faire passer Ramoloss (dont la vitesse de pointe avoisine les 15) pour une fusée !

Les Pokémon les plus lourds

Ils sont deux à peser près de 999,9 Kg ! Ce sont les deux Pokémon les plus lourds ! Le premier est un Pokémon fabuleux de la septième génération de type Psy : Cosmovum qui est l'évolution de Cosmog (un des Pokémon les plus légers de la licence !) Le second est aussi un Pokémon de la septième génération mais de type Acier et Vol. partie des Ultra-Chimères. Il s'agit de Bamboiselle, une drôle de créature qui ressemble à une fusée croisée avec des bambous !

Le Pokémon le plus petit

Le plus petit Pokémon fait seulement 10 centimètre. On dirait une toute petite araignée et son nom est Statitik. Pour mémoire, c'est un Pokémon de type Insecte et Électrik de la cinquième génération.

Les Pokémon les plus légers

Ce sont les poids plumes du Pokémonverse : Katagami, une ultra-chimère façon origami, Flabébé, un Pokémon "fleur" de type fée, Cosmog, un Pokémon légendaire de type Psy de la septième génération dont l'évolution Cosmovum pèse 999,9 kg (voir ci-dessus), Fantominus et Spectrum, des Pokémon de la première génération de type Spectre et Poison.

Le Pokémon le moins aimé

D'après un sondage réalisé au cours du mois de mai 2019 au Japon, le Pokémon le moins populaire, celui qui arrive toujours dernier, c'est Flamoutan. Rien que pour ça, on l'adore. Pour rappel, Flamoutan est un Pokémon de type Feu de la cinquième génération.

Le Pokémon le plus populaire

Coiffant au poteau (dans l'ordre) Mew, Arceus et Nymphali, selon le même sondage réalisé en mai dernier au Japon, Amphinobi est le Pokémon le plus populaire. Pour rappel, Amphinobi est un Pokémon de type Eau et Ténèbres apparu dans Pokémon X et Y. Ce n'est pas la première fois qu'il est désigné comme le Pokémon le plus populaire. A noter d'ailleurs que depuis, un nouveau sondage, rendu public le jour du Pokémon Day 2020 a désigné une nouvelle fois Amphinobi comme le Pokémon préféré des joueurs- voir ici. De quoi conforter sa place dans les records du monde du Guinness pendant encore un petit bout de temps...

Source : Guinnessworldrecords