Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre va enfin sortir sur Nintendo Switch

Ô joie, un portage sur Nintendo Switch du jeu Le Donjon de Naheulbeuk: L’Amulette du Désordre vient d'être annoncé. Une excellente nouvelle pour les fans de donjons, de nain, de bière, de chaussettes... Le jeu vous donne rendez-vous sur Nintendo Switch cet été en version physique ou en version digitale et se dote pour l'occasion d'un nouveau sous-titre. En effet, ce portage portera le doux nom de Chicken Edition, pour l'instant nous ne savons pas encore ce que ce sous-titre implique pour le jeu mais nul doute que nous en saurons bien plus bien assez vite.

Pour l'occasion Artefacts Studio et leur éditeur Dear Villager nous ont concocté une toute nouvelle bande-annonce célébrant cette sortie du jeu sur console. Fans du Donjon de Naheulbeuk jouant sur Nintendo Switch, êtes-vous comblés ?

Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre est un RPG tactique au tour par tour, plein de charme, d'humour et de chaos ! À la tête d'une troupe hétéroclite de héros improbables, les joueurs se lanceront dans une aventure épique combinant le plaisir, la créativité et le chaos d'une campagne de jeu de table épique et le défi des meilleurs jeux de rôle tactiques, offrant une aventure sans précédent.

L'univers de Naheulbeuk est une création originale de l'auteur français John Lang. Il a commencé avec une série de podcast très populaire parodiant les jeux de rôle, les jeux de table et les tropes héroïques fantasy. Désormais l'univers Naheulbeuk se décline aussi en jeu vidéo !