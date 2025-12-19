Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition est disponible sur Nintendo Switch 2

Envie de frissonner en cette fin d'année ? Bloober Team vient d'officialiser la sortie ce jour de Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition. Proposé au prix de lancement de 29,99€ jusqu'au 2 janvier sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de la compilation ci-dessous.

Layers of Fear revient avec une édition ultime: la série d’horreur psychologique multi-primée comme vous ne l’avez jamais vue. Construit avec l’Unreal Engine 5, ce pack réunit les deux Layers of Fear et leurs DLC, enrichis de chapitres inédits qui lient toutes les histoires en un tout cauchemardesque.

Bravez la démence et achevez la sentence.

Ce pack comprend :

Layers of Fear - Plongez dans un vaste manoir dans la peau du Peintre, un artiste dévoré par l’obsession qu’il voue à son chef-d’œuvre. Fouillez les lieux à la recherche d’outils et de souvenirs dans une réalité fissurée.

DLC Inheritance - Revenez au manoir dans la peau de la fille du Peintre et affrontez les cicatrices émotionnelles de votre père. Parcourez vos souvenirs d’enfance déformés par la peur et la culpabilité, et découvrez un héritage à base d’amour, d’art et de folie.

DLC The Final Note - Expérimentez la destruction familiale du point de vue de l’épouse du Peintre. Levez le voile sur cette tragédie et découvrez comment le dévouement et le sacrifice ont réécrit l’histoire que vous pensiez connaître.

Layers of Fear 2 - Incarnez l’Interprète et montez à bord d’un mystérieux paquebot pour le rôle de votre vie. Recevez les conseils d’un réalisateur invisible (doublé par Tony Todd), dont les méthodes sont aussi intenses que perturbantes.

The Final Prologue - Passez de l'autre côté de la caméra dans la peau du Réalisateur et tentez de sauver une production vouée à l’échec. Guidez vos acteurs et votre équipe, affrontez vos démons et payez le prix de votre ambition sur un plateau sombrant dans le chaos.

The Lighthouse Chapter - Incarnez l'Auteure, qui cherche à réunir tous les chapitres de la série en un seul récit. Explorez un phare abandonné qui recèle de secrets et suivez le fil rouge qui relie toutes les histoires entre elles.

Caractéristiques :