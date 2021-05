Layers of Fear 2 s'annonce sur Nintendo Switch

Après sa sortie le 28 mai 2019 et celle de son prédécesseur sur Nintendo Switch, c'est au tour de Layers of Fear 2 de s'annoncer sur la console hybride. Mettant de côté la thématique de peintures maudites et d'artiste hanté de Layers of Fear: Legacy, sa suite viendra vous terrifier malgré la lumière des projecteurs le 20 mai prochain . Le cinéma n'aura jamais été aussi terrifiant comme on le devine dans la bande-annonce ci-dessous.

Pour fêter sa sortie, le titre est achetable à bas prix jusqu'au 31 mai , comptez 26,99 euros jusqu'à cette date puis le titre prendra son prix définitif de 29,99 euros.

Allez-vous vous laisser tenter par cette aventure terrifiante ?