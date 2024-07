Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch, Silent Hill 2...) développe-t-il le nouveau jeu d'horreur de Nintendo, Emio ?

Il y a quelques jours, Nintendo a surpris tout le monde en publiant un teaser, estampillé PEGI 18, de ce qui semble être un nouveau jeu d'horreur nommé (peut-être) Emio.

Pour le moment, cela reste très mystérieux et en attendant que Nintendo ne se décide à nous en montrer plus, les spéculations vont bon train. Ainsi, beaucoup de fans ont émis l'hypothèse que ce nouveau jeu pourrait être développé par le studio polonais Bloober Team, connu pour de nombreux titres horrifiques comme Layers of Fear: Legacy et Blair Witch, et qui travaille actuellement sur le remake de Silent Hill 2.

Dans une interview datant de février dernier, (repérée par les membres du forum RestEra) le studio révélait en effet travailler sur le "Projet M", un jeu au budget réduit mais réunissant " les meilleurs développeurs de jeux au monde pour les plateformes Nintendo". Autant dire que cela peut coller...

Cependant, depuis, le site IGN, dans une vidéo, a fait savoir que d'après des sources présentées comme fiables, Bloober Team n'était "probablement pas" derrière le développement d'Emio.

En attendant, d'autres détails, retrouvez la traduction de l'interview de Bloober Team ci-dessous :

Le projet M, bien que son budget soit considérablement plus petit que les jeux sur lesquels nous travaillons au sein de Bloober Team, est extrêmement important en raison de nos projets à long terme. De plus, nous y travaillons en coopération avec les meilleurs développeurs de jeux au monde pour les plateformes Nintendo, nous ne pouvons donc pas nous permettre de créer simplement un jeu. jeu décent Le projet M est un grand défi de développement en raison de son caractère unique

En attendant d'en apprendre plus sur ce mystérieux Emio, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

