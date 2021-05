Layers of Fear 2 en rajoute une couche dès aujourd'hui sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux d'ambiance qui font peur dans lesquels vous déambuler dans de sinistres couloirs prêt à sursauter à la moindre apparition, vous avez sûrement du apprécier Layers of Fear : Legacy disponible depuis 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Et si, c'est le cas, vous serez heureux d'apprendre que sa suite Layers of Fear 2, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Cette fois-ci, on laisse tomber les tableaux maudits et les vieilles bicoques, pour entrer le monde du cinéma et se perdre à l'intérieur d'un navire qui semble abandonné de toute vie... Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous. une courte présentation et les 30 premières minutes du jeu grâce à notre vidéo de gameplay.

Layers of Fear 2 est disponible au prix de 29,99€ 26,99€ dès aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch.