Larry Wet Dreams Dry Twice annoncé sur Ps4, Xbox One et Nintendo Switch

Débuté au milieu des années 80 , la série Leisure Suit Larry a su se faire une place parmi les jeux de l'époque en jouant la carte du graveleux avec son héros lourdaud passant son temps à draguer les filles sans jamais arriver à ses fins- ou presque. Disparue des radars à l'aube des années 2000 , la série a finalement fait son retour il y a deux ans avec Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry, disponible sur Nintendo Switch depuis l'année dernière. Nous vous avions d'ailleurs proposé un test à l'époque (souvenez-vous)

Mais il faut croire que les dragueurs relous reviennent toujours (au moins) deux fois puisqu'on découvre aujourd'hui que Larry va nous refaire son numéro (très gênant) de vieux-beau gosse dès l'année prochaine sur consoles, dont la Nintendo Switch avec Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice. Suite du jeu précédent, ce nouvel opus nous invitera à suivre les pérégrinations de Larry à la recherche de sa dulcinée, disparue et cachée quelque part sur une île remplie de jolies filles... Larry restera-t-il concentré sur sa quête principale ? Toute la question est là. Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué de presse ci-dessous et un premier trailer.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice. sera disponible au printemps 2021 sur Ps4, Xbox One et Nintendo Switch

Annonce officielle de Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice

Salut les filles ! Je n'en ai pas encore fini avec vous et je rêve toujours de vous dans Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice. J'ai quitté New Lost Wages et je me suis retrouvé à Cancúm où je m'apprêtais à épouser ma dulcinée, Faith. Mais nous avons été interrompus par des événements imprévus et avons été de nouveau séparés ! Elle se trouve quelque part dans l'immense archipel de Kalau'a, célèbre pour ses plages ensoleillées, et je dois la retrouver. Aidez-moi ! Si je ne la trouve pas rapidement, je crois que je vais devenir fou !

Rien ne pourra m'empêcher de rejoindre ma bien-aimée, ma Faith, pas même les îles sauvages et farouches de Kalau'a. Ces jolies filles des îles ne détourneront mon regard que temporairement, car mon cœur n'appartient qu'à Faith ! Que diriez-vous de rejoindre mon équipage et de prendre la mer comme de véritables pirates dans cette quête glorieuse ?

Caractéristiques :

Explorez l'archipel de Kalau'a aux îles mystérieuses toutes plus magnifiques les unes que les autres avec plus de 50 lieux dessinés à la main.

Retrouvez plus de 40 nouveaux et anciens compagnons de Wet Dreams Don't Dry, et séduisez de toutes nouvelles conquêtes !

Aidez Larry à résoudre de nouvelles énigmes difficiles et palpitantes (et parfois légèrement érotiques) et à mener à bien des quêtes, pour lui donner une fin vraiment heureuse.