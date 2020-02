Langrisser I & II s'offrira une démo en février

Disponible officiellement le 13 mars 2020 sur Nintendo Switch, Langrisser I & II est un remake des jeux éponymes, apportant un gameplay et un aspect graphique refondus. Alors que NIS America se fait un plaisir de nous dévoiler au fil des jours les améliorations graphiques des personnages de Langrisser I & II, nous apprenons ce jour qu'une démo sera mise à la disposition des joueurs le 20 février 2020 .

Cette démo vous permettra de débuter une partie avec 5000 pièces d'or et 2CP, et quelques chapitres des deux opus seront disponibles. Largement de quoi vous faire une première opinion avant d'opter ou non pour l'achat du jeu complet.