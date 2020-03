Langrisser I & II s'offre un trailer de lancement

Si Langrisser I & II ne sera officiellement disponible que le 13 mars 2020 sur les Nintendo Switch européennes, nos amis américains peuvent découvrir la compilation de ce classique du Tactical-RPG depuis le 10 mars . L'occasion était donc parfaite pour NIS America, en charge de l'édition du titre, pour nous fournir une bande-annonce de lancement. Au menu, un bref aperçu des personnages hauts en couleurs qui nous attendent, de l'histoire et de ses multiples embranchements, et de la refonte visuelle entre les opus originaux et cette version 2020 remise au goût du jour.

Nous vous laissons retrouver le tout ci-dessous et vous retrouvons un peu plus tard dans la journée pour découvrir notre test dédié à Langrisser I & II.