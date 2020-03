Langrisser I & II - Découvrez les premières minutes en vidéo

Licence de Tactical-RPG old school beaucoup moins reconnue que Fire Emblem dans nos contrées, Langrisser tente de faire une percée en Europe par le biais de NIS America qui nous offrira le 13 mars prochain la compilation Langrisser I & II sur Nintendo Switch. Licence adorée par ses fans à cause de ses scénarios à multiples embranchements, les combats impliquant de contrôler des dizaines d'unités, et une difficulté légendaire, il est temps de voir ce que nous réserve cette version remasterisée.

Pour rappel, Langrisser I & II propose de jongler entre les graphismes d'origine des années 90 ou ceux entièrement refaits pour l'occasion, et propose quelques ajouts comme un doublage intégral des personnages, et une refonte de l'interface du jeu. En attendant de découvrir notre test complet du titre, vous trouverez ci-dessous les 30 premières minutes du premier épisode.