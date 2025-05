LABYRINTH OF THE DEMON KING est disponible sur Nintendo Switch

L'horreur rétro est à l'honneur sur l'eShop de la Nintendo Switch avec la sortie de LABYRINTH OF THE DEMON KING. Disponible officiellement depuis le 13 mai 2025 , une démo est également accessible si vous souhaitez découvrir le jeu par vous-même avant d'opter pour un achat. Même si notre ami Kosmo n'a pas spécialement été emballé par l'expérience, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

DÉCOUVREZ UN MONDE PLEIN DE NOIRCEUR

Plongez dans le monde sombre et menaçant du roi démon : le cadre, inspiré du Japon féodal, est mis en scène dans un style artistique rétro-sombre à couper le souffle

FAITES VOS PREUVES AU COMBAT

Armez-vous de votre sagacité et exploitez un arsenal varié rassemblant katanas, naginatas, mousquets et autres arcs, et lancez-vous dans des combats aussi brutaux que difficiles. Délectez-vous du nectar de la réussite en éliminant divers Yōkai issus des mythes anciens, sans parler des autres abominations qui peuplent le labyrinthe.

EXPLOREZ LE LABYRINTHE

Frayez-vous un chemin dans les couloirs sombres et tortueux du labyrinthe, et explorez chaque recoin à la recherche de ressources limitées. Dénchez des ensembles d'armures et des talismans qui feront pencher la balance au combat, et des indices importants qui vous aideront à résoudre les énigmes retorses du roi démon.