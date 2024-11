La série : Pokémon, les horizons - La Saison 2, À la recherche de Laqua, annoncée sur Gulli et Canal J

Si vous aimez suivre la nouvelle série animée Pokémon sans Sacha dénommée La série : Pokémon, les horizons, sachez que la saison 2, À la recherche de Laqua sera bientôt programmée en version francophone sur les chaînes de Gulli et de Canal J. Les téléspectateurs retrouveront ainsi Liko et Rhod, accompagnés de leurs partenaires Pokémon respectifs Poussacha et Chochodile. Ces derniers vont poursuivre leur voyage pour découvrir les mystères du monde des Pokémon tout en grandissant en tant que Dresseurs et Dresseuses.En attendant la date officielle de diffusion, nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

L’aventure continue pour Liko et Rhod. Ils parcourent le monde à la recherche des autres Six Héros Pokémon et des terres légendaires de Laqua. Pour grandir en tant que Dresseur et Dresseuse Pokémon, un autre défi les attend : l’entraînement Téracristal ! Lors de leur voyage dans la région de Paldea, Liko, Rhod et Dot doivent aiguiser leurs talents pour utiliser la Téracristallisation et combattre les Champions et Championnes d’Arène de la région. Ensuite, Liko, Rhod et les autres Électacleurs Volants continuent leur quête des Six Héros, notamment le Rayquaza noir. Ils s’engagent dans une course-poursuite face aux Explorateurs pour découvrir les secrets de Terapagos et enfin trouver Laqua.