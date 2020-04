La série Kirby promise à un bel avenir ?

Kirby Star Allies est sorti il y a maintenant plus de deux ans, et il faut désormais se tourner vers l'avenir... Le Famitsu de cette semaine a mis en vedette le studio HAL Laboratory afin de fêter son 40ème anniversaire, et on retrouve une interview de Katsuyoshi Sumitomo, Shinya Kumazaki et Riki Fuhrmann respectivement directeur de la programmation, directeur général et directeur du design de la série Kirby. L'interview se concentre donc sur la licence. Après avoir parlé du développement de Kirby Star Allies et de ce qu'ils cherchaient à accomplir avec le jeu, les trois développeurs ont brièvement parlé des projets futurs liés à la licence. Voici leur 3 commentaires :

Sumitomo : Je veux vraiment que le prochain jeu nous créons soit le summum, le pinacle des jeux Kirby. Je suis certain que la série Kirby peut devenir encore plus amusante! Fuhrmann : Pour moi, personnellement, j'aimerais vraiment faire un spin-off de Kirby sans action. … Nous voulons que la série Kirby se diversifie le plus possible dans le futur. Kumamoto : Chaque entrée de la série a ses mérites, mais je veux faire quelque chose qui dépasse les jeux précédents.

Alors, la licence Kirby aura-elle sa révolution ? Passage à la 3D ? Changement de formule ? Seul le futur nous le dira...