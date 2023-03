Le Youtuber BigRig Create dévoile sa Nintendo 3DS XXL

Alors que nous vous parlions il y a peu de ce Youtuber qui s'est acheté tous le catalogue de la Wii U et de la 3DS, reste encore à profiter de la meilleure façon de tous ces titres. Si sur la Wii U il suffit de la brancher sur un écran, la 3DS de par son format portable et sa résolution d'écran ne nous permet pas de pleinement profiter de nos titres sur grand écran. Mais qu'à cela ne tienne, le Youtuber BigRig Create a décidé de créer sa propre 3DS maison au format XXL, équipée d'un écran 3D pour être le plus fidèle à la console d'origine. Vous trouverez ci-dessous sa vidéo expliquant le processus de création de ce projet.