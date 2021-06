La Nintendo Switch va recevoir une super manette pour se prendre pour un conducteur de train

Si la Nintendo Switch a déjà eu droit à toutes sortes de manettes, il lui en manquait une à son palmarès : le contrôleur pour simulateur de train. Il est vrai, en même temps qu'il n'y a pas énormément de simulation de conducteur de train sur la console de Nintendo. Au Japon, Densha de Go !! Hashirô Yamanote Line est sorti il y a quelques mois et ce contrôleur est bien évidemment compatible avec ce titre. Pour rappel, la série Densha de Go !! de Taito est la référence en matière de simulateur de train. Elle vous place dans la cabine du conducteur d'un train et vous vous retrouvez à parcourir les lignes ferroviaires du Japon de façon quasi hypnotique dans un mélange de conduite arcade et réaliste unique et fascinant.

Si vous êtes fans, vous vous êtes déjà sûrement arrangé pour vous procurer le jeu en import (on le trouve notamment sur Play-Asia) et vous serez donc intéressé par cette manette qui forcément ajoutera de l'immersion supplémentaire à l'expérience. On y trouve le levier pour accélérer avec cinq encoches correspondants aux cinq étapes d'accélération et huit encoches de freinages plus le freinage d'urgence et la possibilité de verrouiller son choix. La manette comporte en outre tous les boutons nécessaires pour naviguer dans les menus.

Le contrôleur est annoncé au Japon pour le 5 août prochai n.au prix de 14,850 Yens soit plus ou moins 110 Euros . Les précommandes sont ouvertes au Japon depuis hier. Pour en savoir plus, retrouvez des images et une vidéo de présentation ci-dessous.

Source : Famitsu