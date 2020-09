Densha de Go! La série de jeux de simulation ferroviaire de retour sur PS4 et Nintendo Switch

Densha de Go! est une série de simulation ferroviaire très populaire- probablement la meilleure du marché, qui se distingue par son mélange de simulation et d'arcade. Disparu des radars depuis près de dix ans (les derniers opus étant sortis (au Japon) sur Wii et NDS) la licence revient dans l'actualité avec un nouveau titre nommé Densha de Go!! Hashirou Yamanote Sen. annoncé par Taito et Square Enix pour une sortie sur PS4 et Nintendo Switch.

Une bonne nouvelle même si le jeu n'est annoncé pour le moment qu'au Japon et que seul la version PS4 a une date de sortie. En attendant d'autres précisions, retrouvez le trailer de Densha de Go!! Hashirou Yamanote Sen.

Densha de Go!! Hashirou Yamanote Sen est attendu le 3 décembre 2020 au Japon.

La meilleure expérience de conducteur de train à domicile Densha de Go !! arrive enfin sur les consoles! Devenez opérateur de train et parcourez la très populaire ligne Yamanote, désormais avec l'ajout de la nouvelle gare Takanawa Gateway. Profitez de la meilleure expérience d'opérateur de train à domicile tout en conservant le détail de la version arcade. Différents modes Découvrez différents modes, y compris «Operator's Way», un mode chapitre par chapitre avec une fin éventuelle, et «VR Mode», qui est exclusif à la version PlayStation 4. Avec cette nouvelle station populaire La station Takanawa Gateway, ouverte en mars 2020, a été fidèlement reproduite dans le jeu! Exploitez les lignes en dehors de la ligne Yamanote Vous pouvez également exploiter des lignes et des trains qui n'apparaissent pas dans la version arcade, comme la ligne Saikyou et Narita Express.

