La Nintendo Switch serait en rupture de stock aux Etats-Unis

D'après l'analyste indépendant Benji Sales, à l'approche de Noël, il serait de plus en plus difficile de trouver des Nintendo Switch aux Etats-Unis au point d'impacter ses chiffres de ventes... Cela concernerait uniquement le modèle standard et non le modèle Lite qui serait par encore disponible un peu partout dans les trois coloris.

Une information qui reste à vérifier mais qui semble aller dans la tendance qui veut que le modèle standard reste le modèle de Nintendo Switch le plus demandé. En attendant une confirmation officielle (ou un démenti) n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Main thing that will decide US December Switch sales at this point is simply inventory



Shortages on standard Switch consoles is becoming increasingly wide spread. The Lite model is still in strong stock in all colors, but base Switch is becoming supply constrained