La Nintendo Switch s'est vendu à plus d'1,3 millions d'exemplaires en Chine en 2020

Cela fait maintenant 1 an que la Nintendo Switch est disponible en Chine. Un fait devenu possible grâce à la collaboration entre le géant chinois Tencent et Nintendo. Une association importante pour Big N quand on sait que le public chinois est très prometteur.

Nous apprenons aujourd'hui via le site journaliste/annaliste Bloomberg que plus 1,3 million de Nintendo Switch se sont écoulés en Chine en 2020 , soit presque le double des ventes combinées de la PlayStation 4 et de la Xbox One au cours de cette même période. Un record tout à fait honorable quand on sait que la Nintendo Switch a eu un lancement retardé en Chine. Aujourd'hui les ventes totales de le Nintendo Switch excellent presque les 4 millions d'unités (voir ci-dessous). Cela ne présage que du bon quant à l'avenir de la console hybride de Nintendo sur le sol chinois.

Source : Bloomberg